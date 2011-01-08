Архитектор ответила Герман, что из Майдана не получится Гайд-парк

В администрации президента предлагают превратить Майдан Независимости в Киеве на неофициальный «английский Гайд-парк», где бы политики встречались с людьми без официоза. Архитекторы критически оценили эту идею.

Заместитель главы администрации президента Украины Анна Герман озвучила предложениепревратить Майдан Независимости в Киеве в своеобразный «Гайд-парк». Она считает, что было бы логично, чтобы в центре Киева было бы место, где бы власть и люди общались в «те острые моменты, когда между ними возникает недоразумение». В свою очередь профессор архитектуры, член-корреспондент академии искусств Украины Лариса Скорик, которая последовательно критикует архитектурную эстетику киевского центра, считает эту инициативу несоответствующей. В первую очередь, говорит Скорик, с точки зрения архитектуры Майдана Независимости и его ауры, которая, по ее мнению, является неблагоприятной и непристойной. По ее словам, это место невозможно назвать полноценной площадью, благоприятной для общения, поскольку она разделена транспортным соединением, там нет зеленых насаждений и встречаться людям там совсем некомфортно. «Это творение архитектурно-монументальное есть абсолютным китчем ХХI века и в такой «китчеватой» атмосфере могут происходить только «китчеватые» вещи», - сказала Deutsche WelleЛариса Скорик.

Она отмечает, что архитекторы уже свыше 20 лет призывают реконструировать главную площадь страны, разделить транспортные и пешеходные зоны, подняв саму площадь на верхний уровень. Однако к мнению специалистов власть не прислушивается. «Сейчас это место настолько не эстетично, настолько не современно, что встречаться там и собирать там людей значит воспитывать у них на долгие годы абсолютное чувство безвкусицы», - отмечает Скорик. Архитектор убеждена, что для встреч с людьми власти стоит подумать о других местах, как, например, Троицкая площадь перед Олимпийским стадионом, которая, однако, еще не реконструирована.