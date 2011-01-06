У Януковича хотят сделать из Майдана Гайд-парк

Заместитель главы администрации президента Анна Герман предлагает сделать Майдан Незалежности в Киеве "английским Гайд-парком".

Об этом она заявила в эфире 5 канала.

"Я бы вообще сделала Майдан таким английским Гайд-парком. Даже больше. Я бы сделала его местом встречи, которое изменить нельзя. Где должна была бы власть и люди встречаться в те острые моменты, когда между ними возникает недопонимание", - отметила Герман.

"Такие встречи майданные, такие разговоры, просто, без сил, без трибун, без микрофонов, а так, как Янукович пришел - просто к людям, выслушал их, поговорил, выпил с ними чаю, пришел и ветировал кодекс", - сказала чиновница.

По ее словам, "то, что началось там в 2004 году - оно было немножко выродившимся, потому что там была сцена, где были начальники, и был народ, который пришел действительно отстаивать свои ситуации, и свои позиции, и свои проблемы".

"Я бы снесла сцену, а оставила просто среду и место, где могли бы приходить люди, и к которым власть в гущу приходила. Не высоко, на подиум, а в гущу, к ним", - заявила Герман.

Как известно, президент Виктор Янукович вместе с премьером Николаем Азаровым приходили на Майдан во время митинга предпринимателей против Налогового кодекса. Позже палатки предпринимателей были снесены при участии милиции.

Украинская правда