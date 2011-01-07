30 пожарных машин тушили склад детских игрушек в Киеве

Почти восемь часов понадобилось 22 пожарно-спасательным частям киевского гарнизона МЧС, чтобы потушить пожар, который вспыхнул 6 января в 12.20 в Соломенском районе столицы на складе детских игрушек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМЧС Украины в г. Киеве, загорание произошло на втором этаже в складском помещении, которое арендовало одно из обществ с ограниченной ответственностью. Общая площадь пожара составляла около 1500 квадратных метров.

Во время ликвидации огня с трех этажей здания были эвакуированы 20 человек.

К тушению пожара были привлечены около 30 автомобилей пожарной и специальной техники.

Локализовать пожар удалось лишь в 17:33, а полностью ликвидировать в 20:06. Благодаря профессиональным действиям пожарников, были спасены остальные помещения здания и имущество на площади более 4500 квадратных метров.

В настоящее время окончательные причины пожара и размер нанесенных убытков устанавливаются.