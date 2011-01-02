Разоблачен мошенник с 90 тысячами долларов

В Закарпатской области работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили жителя города Хуст, которой в прошлом году путем мошенничества завладел денежными средствами местного жителя в сумме 90 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, следственными органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.