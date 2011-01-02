На Волге выпал цветной снег

Снег с оттенками серого и бежевого цветов выпал в некоторых районах Самары в новогоднюю ночь, специалисты считают, что эта "аномалия" связана с песчаными бурями, предположительно, пришедшими в регион со стороны Казахстана, сообщил РИА "Новости" представитель областного управления МЧС.

"Росприроднадзором Самарской области взяты пробы снежного покрова в Самаре в районе улицы Ново-Садовая и санатория "Волга". На снегу есть небольшое превышение песочно-глиняной смеси. Концентрация загрязнения не превышает предельно допустимых норм", - говорится в сообщении ведомства.

По данным самарского Гидрометцентра, в первые дни Нового года в Самарской области наблюдался юго-восточный ветер и осадки в виде снега.

Цветной снег выпадает на территории России, когда ветер приносит сюда песок из южных регионов планеты. Так, в марте 2010 года в ряде районов Ставропольского и Краснодарского краев выпал снег розового и коричневатого цвета. По данным метеорологов, это явление было связано с переносом воздушных масс с территории пустыни Сахара.