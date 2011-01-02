Россия достигла максимума добычи нефти с момента распада СССР

Производство нефти в России достигло в 2010 году максимального показателя с 1991 года - 10,15 млн баррелей в сутки, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство деловых новостей Bloomberg и официальную статистику.

Тем самым Россия сохранила в минувшем году позиции мирового лидера по объемам добычи нефти, отмечает Bloomberg.

В 2009 году российская нефтяная промышленность производила в сутки 9,93 млн баррелей. В минувшем году она увеличила производство на 2,2 проц.

Одновременно на 12 проц. - до 650,3 млрд куб. м - выросла добыча в России газа в 2010 году по сравнению с 2009-м, и таким образом РФ продолжает оставаться крупнейшим в мире добытчиком природного газа.