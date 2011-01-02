Цены на афганский опий выросли в 3 раза

Власти Афганистана заявляют, что цена на опий поднялась почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Это вызывает опасения чиновников, что теперь бороться с незаконными посевами и убеждать фермеров выращивать легальные культуры станет еще сложнее, сообщает Би-би-си.

Цены подскочили после того, как инфекция уничтожила большие объемы посевов.

Заместитель министра Афганистана по борьбе с наркотиками Мухаммед Ибрагим Азхар утверждает, что для 1,7 миллиона жителей страны до сих пор основным источником дохода является выращивание и продажа мака.

Почти 90% мирового опия, основного компонента героина, приходит из Афганистана.