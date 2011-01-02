Во львовском баре у священника украли портфель с 13 700 долларов

В канун Нового года, в помещении одного из кафе-баров на улице Коперника в центре Львова, у 41-летнего священнослужителя УГКЦ похитили портфель с документами, деньгами, иконами и деревянным крестом.

Как сообщил УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области, священнослужитель, который проживает в Стрыйском районе Львовской области, обратился в милицию с заявлением о краже, в котором отметил, что в помещении кафе-бара «неизвестные похитили его портфель, в котором был деревянный крест, 250 икон, паспорт гражданина Украины и удостоверение священника УГКЦ на его фамилию, 13 700 американских долларов и 9 200 евро».