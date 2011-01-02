Мэр Керчи «исправил ошибку» Деда Мороза

В Керчи городской председатель подарил 1 января жителям города 12-метровый торт.

Как передает Керченский городской портал, керченские кондитеры изготовили несколько сотен пирожных, а также два огромных торта, которые разместились на двенадцатиметровом столе. "Сначала горожан приветствовал Дед Мороз, который спел о том, что ночью раздал все подарки и не оставил ничего на утро. Снегурочка "открыла" дедушке глаза - ведь на главной площади установили торт от городского головы. Все были приглашены попробовать лакомство", - сообщает портал.

В десяти пирожных находились жетоны, которые можно было обменять на подарки. Работники управления культуры рассказали, что ежегодно возвращается за подарками меньше людей, чем было изготовлено жетонов. В управлении предположили, что керчане оставляют жетоны себе на память.

"Мы поговорили с людьми, которые пришли на площадь, и узнали, что Новый год они встретили весело, общались с родными и друзьями, загадывали желания в последнюю минуту уходящего года, получали подарки и устраивали "праздник живота", забыв о диетах", - сообщает портал.