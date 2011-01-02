В Чернигове в новогоднюю ночь подожгли храм с людьми

В Чернигове в ночь с 31 декабря на 1 января во время ночного богослужения неизвестные сожгли палаточный храм Святой Великомученицы Екатерины Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Как сообщил УНИАН председатель информационно-просветительского отдела Черниговской епархии УПЦ МП протоиерей Захарий КЕРСТЮК, поджог был совершен, в новогоднюю ночь во время праздничной Литургии, когда в храме были люди.

Неизвестные облили палаточный храм легковоспламеняемой жидкостью, после чего подожгли выстрелами ракетниц с четырех сторон. В это время в храме находились 6 человек, которые успели выбежать наружу. За считанные минуты храм сгорел дотла.

По словам настоятеля сгоревшего палаточного храма Святой Великомученицы Екатерины священника Александра ЛЕДОВОГО, не удалось спасти иконы, церковную утварь и личные вещи священников и прихожан.

«На тот момент в палатке было шесть человек. Уже наступил новый год. Люди услышали какой-то звук, как хлопок. Снаружи, на стенках палатки увидели огонь. Стали разбегаться с криками «нас подожгли». Когда мы выбежали на улицу, увидели, что стенка палатки облита какой-то жидкостью. Мы бросились тушить пламя, но это было уже невозможно. Жидкость была легковоспламеняемой, и огонь охватил храм мгновенно. Мои личные вещи сгорели. Мы видели убегающих людей, которые вероятно подожгли палаточный храм», - рассказал настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины А.ЛЕДОВОЙ.

Председатель информационно-просветительского отдела Черниговской епархии УПЦ МП протоиерей З.КЕРСТЮК связывает поджег храма с празднованием дня рождения Степана Бандеры, которое отмечали в Чернигове в ту ночь.

По мнению представителя Черниговской епархии УПЦ МП, это была спланированная провокация, хотя такая версия ещё не подтверждена на официальном уровне.

«Слишком много фактов и свидетельств тому, что это умышленный поджег. Милиция возбудила уголовное дело по факту сожжения храма по статье «умышленный поджег, причиненный группой людей»,- уточнил отец Захарий.

По словам А.ЛЕДОВОГО, возле храма были найдены пластиковые пятилитровые бутылки из-под зажигательной жидкости, которые были сданы правоохранителям.

Вместе с тем А.ЛЕДОВОЙ отметил, что верующие столкнулись «с невероятным цинизмом со стороны властей».

«Пожарные заявили: «Может это вы сами себя подожгли?». И это невзирая на людей со слезами на глазах от горя, у которых сгорала не только святыня, но и все личные вещи – спасти не удалось абсолютно ничего!», - сообщил настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины.

По словам А.ЛЕДОВОГО пожарные предложили ему написать акт о том, что произошло самовозгорание.

«Я наотрез отказался подписывать такой акт. И в итоге даже не знаю, с какими выводами пожарные оформили это дело. Лично я ничего не подписывал», - подчеркнул А.ЛЕДОВОЙ.

Также он отметил, что инцидент не получил освещения в местной прессе.

«Нас сожгли – никто не пришел. Здесь нас не поддерживает никто», - сказал А.ЛЕДОВОЙ.

По данным председателя информационно-просветительского отдела Черниговской епархии УПЦ МП протоиерея З.КЕРСТЮКА по состоянию на 2 января задержанных по подозрению в поджоге храма пока нет.

«Кого лично я подозреваю в злодеянии? Не могу пока точно сказать. Дело в том, что врагов у нашего храма и у меня лично нет. Это мы у них есть…»,- прокомментировал З.КЕРСТЮК.

Как сообщили в Черниговской епархии УПЦ МП, это второй случай поджога палаточного храма в Чернигове. 1 апреля 2008 года также был организован поджог. Тогда виновных не установили.