В первый день Нового года в Украине совершено 11 убийств

В первые сутки Нового года в органы внутренних дел Украины поступило 5913 заявлений о преступлениях.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, из них все раскрыты «по горячим следам». Среди раскрытых преступлений – 11 убийств, 19 фактов нанесения тяжелых телесных повреждений, одно разбойное нападение, 15 ограблений и два факта незаконного завладения транспортными средствами.

Также за незаконное хранение оружия задержаны четыре человека. У правонарушителей изъят пистолет, обрез охотничьего ружья и граната. За преступления в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ задержан один человек, у которого изъято 0,5 килограмма наркотических средств. За административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности притянуто 1905 человек.

В то же время работниками Госавтоинспекции зафиксировано 39 дорожно-транспортных приключений с потерпевшими, в которых 5 человек погибли и 55 – травмированы.