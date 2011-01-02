Львовский городской совет будет судиться с Госказначейством

На сегодняшний день Государственным казначейством остаются непрооплаченными 14,6 млн. городских средств, которые предусмотрены для уплаты финансовых обязательств мэрии перед подрядчиками. Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

Как отмечается в сообщении, в частности, без финансового возмещения остаются общественные организации города. Также не проплачены деньги за ремонты дорог, санитарную уборку города и т.п. Если так будет продолжаться, то Львов не сможет купить горючего для снегоуборочной техники, для карет скорой помощи, оплатить счета за телефон, Интернет.

Действия казначейства Львовский городской совет будет оспаривать в суде.

«Мы сейчас готовим материалы и наши распорядители средств будут подавать в суд и мы также обращаемся в прокуратуру, чтобы она проверила правомочность невыполнения платежных поручений городского совета», - рассказал заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Василий КОСИВ.

По его словам, вследствие таких действий казначейства большие долги и соответственно большие проблемы имеют общественные организации.

«Эти люди сейчас имеют много проблем. Им угрожают, приходят к ним домой, к их семьям. Они провели мероприятия, выполнили работы за свои деньги. Они понесли большие материальные убытки, не говоря уже о моральных», - отметил В.КОСИВ.

К примеру, в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры сумма невыполненных казначейством платежных поручений городского совета составляет свыше 3 млн. грн.

«Больше всего непроплат по управлению инженерного хозяйства. По разным объектам в казначейство подано около 20 платежных поручений. Больше всего непроплат по «Львовсвету» - около 1 млн. грн. Непроплачено «Львовтеплоэнерго», проектным организациям за выполненные работы. И теперь работники этих организаций не могут получить свои деньги, а это и соответствующее настроение, и соответствующее отношение к нам, как к заказчикам определенных услуг», - рассказал и.о. начальника управления инженерного хозяйства Андрей МОНЧАК.

С аналогичными проблемами столкнулись и районные администрации. Вследствие непроплат казначейства, исполнители работ по заказу Галицкой районной администрации не получили свыше 300 тыс. грн.

«Хочу подчеркнуть, что городской совет профинансировал районную администрацию как главного распорядителя средств. Однако от казначейства нет согласования на их проплату. Мы не можем проплатить деньги за работы, которые подрядчики выполнили по благоустройству, реконструкции дорог, по ремонту жилищного фонда. Таким образом, свыше 300 тыс. грн районная администрация не может проплатить. Сейчас это квалифицируется как задолженность. Думаю, что подрядные организации в последующие годы вряд ли будут сотрудничать с нами, ведь они не имеют никаких гарантий», - отметила заместитель председателя Галицкой районной администрации Ярослава БЕЛОСТОЦКАЯ.

По словам В.КОСИВА, Госказначейство не объясняет почему не выполняет платежных поручений Львовского городского совета.