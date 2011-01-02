Украина перекрыла Польше газ

С 1 января 2011 года Украина прекратила подачу газа в Польшу.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении магистральных газопроводов «Львовтрансгаз».

Как отметили в «Львовтрансгазе», через пункт передачи газа «Устилуг» (Волынская область) была прекращена подача газа лишь в отдельный район Польши (Холм, Хрубешев). О прекращении с 1 января подачи газа «Львовтрансгаз» известил польскую сторону за месяц.

Как проинформировали в «Львовтрансгазе», прекращение поставок НАК «Нафтогаз Украины» связано с изменениями законодательства, согласно которым весь объем природного газа, добытого в Украине, должен быть направлен исключительно на удовлетворение внутренних потребностей.

Напомним, в сентябре 2010 года поставки природного газа уже прекращались по той же причине, однако впоследствии были возобновлены.

Справка УНИАН. Управление магистральных газопроводов “Львовтрансгаз” является структурным подразделением дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

Обеспечение поставок газа Польши со стороны Украины осуществляется по двум направлениям: через пункт межгосударственной передачи газа «Дроздовичи» (Львовская область), который обеспечивает около 90% поставок газа в Польшу и пункт передачи газа «Устилуг» (Волынская область), который обеспечивает около 5% поставок газа в Польшу.