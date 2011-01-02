Вузы Львова должны подписать договоры на размещение болельщиков Евро-2012

До 15 января высшие учебные заведения Львова должны подписать соглашения с Агентством по размещению болельщиков Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как информирует пресс-служба, заместитель председателя облгосадминистрации Владимир ГУБИЦКИЙ провел совещание по вопросам подписания соглашений на бронирование общежитий для размещения болельщиков, которые прибудут в Украину на время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В совещании приняли участие представители высших учебных заведений Львова и Агентства по размещению болельщиков Евро 2012, компании TUI Travel Plc

«Облгосадминистрация провела мониторинг общежитий высших учебных заведений Львова, – рассказал В.ГУБИЦКИЙ. – Согласно требованиям УЕФА нужно более 12 тысяч койко-мест, а общежития готовы предложить более 13 тысяч».

По итогам совещания было принято решение в срок до 15 января 2011 года подписать соглашения на размещение между высшими учебными заведениями и Агентством по размещению болельщиков Евро-2012, компании TUI Travel Plc.