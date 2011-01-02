В массовой драке в баре убили двух человек

Вчера в Никополе в 6.30 в результате групповой драки в одном из баров два человека погибли, еще двое травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Во время выезда работников милиции на место события было установлено, что между двумя группами отдыхающих в баре (по 6-8 человек с каждой стороны) возникла ссора, которая в фойе перешла в обоюдную драку. В результате драки на месте события от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки погиб 23-летний местный житель.

Кроме этого, в 10.15 в хирургическом отделении одной из больниц от полученных четырех колото-резаных ранений грудной клетки умер еще один 23-летний мужчина.

Также, в больницу были доставлены 17-летний парень с колото-резаным ранением грудной клетки и 19-летняя девушка с ножевым ранением правого бедра.

Следственным отделом Никопольского ГО милиции возбуждено уголовное дело по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из хулиганских мотивов). Установлены личности троих подозреваемых, приняты меры для их задержания.