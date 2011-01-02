Продукцию Шосткинского комбината разрешили ввозить в Россию

Россельхознадзор с 30 декабря 2010 года отменил временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции Шосткинского гормолкомбината - ПАО «Бель Шостка Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, по информации интернет-газеты «Шостка.INFO», об этом сообщается в указании Россельхознадзора.

Кроме ПАО «Бель Шостка Украина» в список включили еще 10 украинских предприятий, имеющих право на поставки продукции животного происхождения в РФ с 30 декабря прошлого года.