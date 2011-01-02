Херсонская область потратит на внешкольное образование 14,6 млн. грн.

В Херсонской области планируется потратить на внешкольное образование до 2014 года 14,6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сказано в областной программе развития внешкольного образования на период до 2014 года, утвержденной депутатами Херсонского облсовета.

В частности, программой предусматривается, что указанные средства приблизительно равными частями будут тратиться ежегодно.

При этом из отмеченной суммы непосредственно из областного бюджета будут профинансированы мероприятия на сумму 5,583 млн. грн.

Основными заданиями программы определенно совершенствование нормативно-правовой базы в сфере внешкольного образования, совершенствование и развитие сети внешкольных учебных заведений, создания условий доступности для детей и молодежи качественного внешкольного образования, изучения проблемных вопросов воспитания молодежи в современных социальных условиях, обеспечение развития системы подготовки педагогического персонала для внешкольных учебных заведений разного типа, углубления международного сотрудничества в данном направлении образования.

Основными источниками финансирования будут областной и местные бюджеты региона. Также предусматривается использование спонсорских средств.