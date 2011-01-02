Сумские предприятия согласились на особую маркировку

С начала 2011 года на прилавках магазинов появится продукция со знаком «Сделано на Сумщине».

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, среди первых предприятий, давших согласие на такую маркировку своей продукции, стали Тростянецкая шоколадная фабрика ЗАО «Крафт Фудз Украина» и Сумской ликероводочный завод ООО «Горобына».

Директор завода «Горобына» Владимир ДЕМУРА подчеркнул, что за последнее время «прослеживается позитивная динамика наполняемости прилавков продукцией, созданной в области».

По мнению руководителей местных предприятий, постепенное увеличение доли произведенной на Сумщине продукции в розничной торговле будет способствовать увеличению производственных мощностей предприятий. Так, в настоящий момент загруженность производства ликероводочной продукции в регионе составляет 25%, молочной – 48%, продовольственной – 42%, то есть перспективы наращивания мощностей действительно есть.

«Цель проекта – раскручивать бренд под названием «Сделано на Сумщине». Покупая свое, сумчане тем самым будут стимулировать местного товаропроизводителя, товаропроизводитель в свою очередь сможет наращивать производство, увеличивать количество рабочих мест, платить налоги, поднимая экономику Сумщины», - сказал Ю. ЧМЫРЬ.

Президент Сумской торогово-промышленной палаты Константин МАКАРЕНКО в качестве примера такого успешного потребления собственной продукции привел Таджикистан, где в кризис удалось добиться доли прироста ВВП на 11%.

«Сумчанам остается перенять этот опыт и начать поднимать экономику своего региона. В выигрыше окажутся все», - сказал он.