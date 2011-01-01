Милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва памятника Сталину в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, после сообщения о взрыве на территории Запорожского обкома КПУ на место происшествия выехали руководство ГУМВД Украины в Запорожской области и следственно-оперативная группа, которыми было установлено, что "за несколько минут до взрыва вблизи забора прошла группа из нескольких мужчин и один из них перелез ограду и прицепил на памятник хозяйственную сумку, в которой, очевидно, находилось самодельное взрывное устройство".

По данным ЦОС, взрыв полностью разрушил скульптуру, а из людей никто не пострадал.

Тем не менее, действия злоумышленников квалифицированы правоохранителями как преступление, предусмотренное ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом".

Ведется поиск злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате которого был полностью разрушен памятник И.Сталину (согласно документам – «малая архитектурная форма").

Взрывом также выбило окна в здании обкома и незначительно повредило само строение.

Данное происшествие стало вторым инцидентом с памятником И. Сталину за последние 5 дней: 28 декабря неизвестные отрезали голову силуминового бюста Иосифу Сталину.

Руководство Запорожского обкома КПУ официальную информацию Запорожского главка милиции об обезглавливании скульптуры опровергало.

Тем не менее, начиная с 29 декабря увидеть памятник можно было только частично: постамент и часть силуминового бюста были накрыты тканью с символикой КПУ, над которой и возвышалась голова И.Сталина.

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2010 г. в Запорожье был установлен первый за время независимости Украины памятник Сталину.

Памятник, представляющий собой полуфигуру И.Сталина в военной форме со звездой Героя, открыли у здания Запорожского обкома КПУ в Жовтневом районе Запорожья.