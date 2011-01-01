Взрывом памятника Сталину контузило охранника обкома КПУ

В Запорожье в результате взрыва памятника Сталину получил контузию охранник здания обкома КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины Алексей БАБУРИН (КПУ).

"Неизвестный проник на территорию обкома и накинул на памятник И.Сталину сумку со взрывчаткой, при этом подпалив бикфордов шнур. Все это заметил охранник, который вызвал ГСО (с ними у нас заключен договор об охране) и выбежал на улицу для преследования преступника. В момент, когда он вышел к калитке, уже подъехала машина ГСО и сразу раздался взрыв. Охранник получил легкую контузию", - сказал депутат.

По словам А.БАБУРИНА, взрыв был такой мощности, что вылетели стекла не только на фасаде здания, но и с его тыльной стороны.

"По всей видимости, взрывчатка была начинена металлическими предметами. Охранника обкома спасло то, что в момент взрыва он находился на улице, а не в комнате охраны. При ее осмотре можно убедиться, что вся комната изрешечена осколками и поражающими элементами. Кроме этого, если бы в момент взрыва возле здания были прохожие, то они бы также получили ранения, так как осколки разлетелись на несколько десятков метров", - утверждает А.БАБУРИН.

Народный депутат отметил, что расценивает произошедшее как "террористический акт", "вызов Компартии и обществу", а также "сигнал о том, что фашистские элементы поднимают голову и это приобретает массовый характер по всей Украине".

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате которого был полностью разрушен памятник И.Сталину.

Взрывом также выбило оконные стекла в здании обкома и незначительно повреждено само здание.

Милиция возбудила уголовное дело, квалифицировав действия злоумышленников как «умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или другим общим опасным способом» (ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины).

Всеукраинское объединение "Свобода" заявило о задержании 1 января председателя и заместителя председателя своей Запорожской областной организации по подозрению в уничтожении путем взрыва памятника Сталину в Запорожье.

Данное происшествие с памятником Сталину - второе за последние 5 дней: 28 декабря неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

Справка УНИАН. КПУ открыла памятник Иосифу Сталину в Жовтневом районе Запорожья 5 мая 2010 года.