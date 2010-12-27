Янукович: будем закручивать гайки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в последующем требование декларировать доходы членов семей высокопоставленных должностных лиц будет включено в антикоррупционное законодательство.

Об этом глава государства сказал в интервью программе «ТСН - неделя» в эфире телеканала «1+1».

«Мы подготовили данный закон (о борьбе с коррупцией - УНИАН) как первые, крайне необходимые шаги для того, чтобы положить начало этому вопросу в нашей стране – борьбе с коррупцией. Как только мы что достигнем уже выполнения данного закона, мы будем, как говорят, «закручивать гайки» дальше», - заявил Президент.

На уточняющий вопрос, будет ли в последующем на законодательном уровне обеспечено требование декларирования доходов членов семей высокопоставленных должностных лиц, Президент ответил: «Безусловно!».