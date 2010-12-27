Уникальный вертеп стал частью Музея янтаря

В ровенском Музее янтаря представлен «Янтарный вертеп», впервые изготовленный киевскими мастерами из керамики и янтаря.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в Доме ученых в Ровно, где действует этот музей и где местная власть уже в следующем году планирует создать Дворец янтаря.

По словам организаторов, над мистерией вертепа, воплощенной в керамике и янтаре, мастера работали на протяжении года и использовали камень, добытый в Володимирецком районе Ровенской области.

Уникальный вертеп стал частью экспозиции Музея янтаря, который в Ровно открыли ко Дню независимости Украины.