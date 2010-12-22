Депутаты считают, что Налоговый кодекс противоречит Конституции

21 декабря в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755–VІ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, согласно Регламенту КС, представление передано на изучение в Секретариат суда.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков. Это спровоцировало массовые акции протестов предпринимателей.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Предприниматели создали гражданское движение "Общее дело" и заявили, что будут добиваться признания Налогового кодекса неконституционным.

7 декабря генеральный координатор «Общего дела» Александр ДАНИЛЮК заявил, что юристы гражданского движения «Общее дело» подготовили представление в Конституционный Суду Украины относительно неконституционности процедуры принятия Налогового кодекса.

«Мы уже обратились к представителям парламентской оппозиции с просьбой безотлагательно обеспечить необходимые 45 подписей народных депутатов под этим представлением в КСУ», - сообщил А.ДАНИЛЮК.