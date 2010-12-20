На Волынь прибыл Вифлеемский огонь.

Его передали сегодня на украинско-польском переходе "Устилуг - Зосин" польские харцеры украинским пластунам, сообщила УНИАН глава Волынской округи Пласта Лина ОСТАПЧУК.

Во время передачи огня присутствовали священники трех конфессий: греко-католической, римо-католической и УПЦ Киевского патриархата, а также около 30 пластунов Волынской округи, представители местной власти.

В этом году огонь уже 12-й раз будет путешествовать по Украине.

Передача Вифлеемского огня луцкой общине состоится 2 января, отметила Л.ОСТАПЧУК.

Как сообщалось, в конце ноября огонь из Вифлеема привезли в специальном контейнере на самолете в Европу. Дальше он передается из рук в руки. Из Австрии через Словакию и Польшу огонь попал в Украину. 11 декабря началась Международная эстафета "Вифлеемский огонь мира".