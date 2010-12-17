Прокуратура задержала сына гендиректора Сумского хлебокомбината

В Сумах сотрудниками прокуратуры задержан сын генерального директора ОАО «Сумской хлебокомбинат».

Как сообщил УНИАН следователь по особо важным делам прокуратуры Сумской области Владимир КОВТУН, в рамках расследования уголовного дела задержан сын гендиректора хлебокомбината. Ему инкриминируется подделка документов, печатей и штампов.

Как сообщал УНИАН, против самого гендиректора возбуждено уголовное дело по подозрению в доведении предприятия до банкротства и в служебном подлоге.

Проверка прокуратуры установила, что должностные лица предприятия, среди которых гендиректор, его сын и еще один соучастник, предоставили фиктивный протокол собрания акционеров, позволившего внести изменения в госреестр и изменить руководство предприятия. Кроме того, с целью доведения предприятия до банкротства, злоупотребляя своим служебным положением, гендиректор заключил заведомо невыгодные соглашения, создав долг перед кредиторами в размере свыше 24 миллионов гривен. Потом он самостоятельно обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с вопросом о возбуждении процедуры банкротства общества и назначения его руководителем санации.

Материалы уголовного дела свидетельствуют о наличии в действиях гендиректора предприятия признаков преступлений, которые квалифицируются ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия), ст. 219 (доведение до банкротства) и ч. 2 и 3 ст. 358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, а его подельникам инкриминируется ч. 2 и 3 ст. 358 кодекса.