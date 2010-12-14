От российских запасов нефти осталась половина

Запасы нефти в России выработаны более чем на 50 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию Совета безопасности страны 13 декабря.

В документе также приводится прогнозная оценка ресурсов газа в стране - 165 триллионов кубометров. Также отмечается, что износ мощностей в электроэнергетике и газовой промышленности составляет 60 процентов, а в нефтеперерабатывающей - до 80 процентов.

В свою очередь, президент России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета безопасности заявил, что разведанные запасы нефти и газа в стране, хотя и постепенно истощаются, но остаются достаточными. Он также заявил о необходимости разработки доктрины энергетической безопасности, которая позволила бы навести "элементарный порядок" в энергетике, а также модернизировать топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны.

Сейчас Россия занимает седьмое место в мире по доказанным запасам нефти, которые оцениваются более чем в 74 миллиарда баррелей. При этом в Минэнерго не ожидают открытия новых крупных нефтяных проектов в течение ближайших десяти лет.

В октябре т.г., напоминает Лента.ру, министр энергетики Сергей Шматко заявил, что добыча нефти в стране по итогам года превысит 500 миллионов тонн и останется на таком уровне в ближайшие два года.