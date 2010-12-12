Украина в 20-ке стран, привлекательных для европейских розничных сетей

Украина вошла в список 20-ти стран, привлекательных для развития европейских розничных сетей в 2011 году.

Об этом говорится в исследовании, проведенном международным консультантом в сфере недвижимости CB Richard Ellis (CBRE), которым располагает УНИАН.

Согласно исследованию, первое место по привлекательности занимает Германия – 41% опрошенных ритейлеров, в первую очередь, рассматривают ее для дальнейшего развития. Также в тройку лидеров входят Польша и Франция, в каждой из которых заинтересованы по 33% ритейлеров.

По результатам опроса были названы 38 стран, в которых крупнейшие сети планируют развиваться в 2011 году. Страны Западной Европы доминируют в списке 10 наиболее привлекательных стран для экспансии, занимая 7 строчек рейтинга. При этом многие компании сейчас готовятся к выходу на развивающиеся рынки Европы. Украина в этом списке занимает 18 место. Польша, Россия и Чехия – входят в «TOP 10», занимая 2, 6 и 7 места соответственно. 41% ритейлеров намерены выйти хотя бы в одну страну в Центральной Европе и 39% – в Южной Европе.

По мнению руководителя департамента стратегического консалтинга и исследований CB Richard Ellis Марины КРЕСТИНИНОЙ, увеличение присутствия ритейлеров на рынке сдерживается, в том числе, отсутствием качественных площадей.

«Учитывая, что новые стройки в 2009 г. не начинались, а реализация торговых объектов, строительство которых началось в этом году (среди них - Океан Плаза, Аквапарк и Панда Парк), займет как минимум 2-3 года – вероятность выхода на рынок многочисленных новых брендов невелика. Более того, зачастую операторы предпочитают выходить на рынок с открытия флагманского магазина на престижной торговой улице – острый дефицит помещений в данном сегменте называется операторами среди основных «входных барьеров», - сказала она.

В ходе проведенного исследования были изучены настроения и планы развития на 2011 год 212-ти лидирующих розничных сетей региона.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis – консалтинговая компания в области недвижимости, имеет 450 офисов в 60 странах мира и штат сотрудников свыше 34 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка всех видов недвижимости, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.