Завтра все школы Львова закроют на карантин

С 9 декабря и до распоряжения городского мэра Львова с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах города вводится карантин.

Таким является решение городской комиссии техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации государственной санитарной эпидемиологической службы, во Львове с 29 ноября до 5 декабря зарегистрировано 6158 больных гриппом и ОРВИ.

Заболеваемость среди детей 7-14 лет остается высокой и составляет 1444 случаев, интенсивный показатель составляет 275,7, что превышает эпидпорог в 1,8 раза.

За два дня, 6 и 7 декабря, во Львове заболели 3808 лиц, из них 2233 ребенка. В частности, среди детей в возрасте до 2 лет заболели 368 лиц, среди детей в возрасте 3-6 лет заболели 772 чел., а среди детей в возрасте 7-14 лет – 1093 чел.

В детских дошкольных учреждениях Львова карантин не вводят, однако мониторинг заболеваемости будет продолжаться.