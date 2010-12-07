В этом году абитуриентам предложат еще и ВНО по русскому языку

В 2011 году впервые за последнее время абитуриенты будут иметь возможность сдать тест по русскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

Он напомнил, что еще три года назад выступал за то, чтобы этот тест был введен. По его словам, такой тест нужен для абитуриентов, которые намерены поступать в вузы по специальности «русская филология».

Кроме того, по словам И.ЛИКАРЧУКА, пробный тест по русскому языку практически готов, и в ближайшее время пройдет пробное тестирование.

Также И.ЛИКАРЧУК сообщил, что тесты по математике, истории Украины, физике, химии, географии, биологии по желанию абитуриентов будут переведены на русский, венгерский, молдавский, польский, румынский и крымскотатарский языки.