Состоялся Международный фестиваль «Кролевецкие рушники»

В Сумской области завершился XVI Международный литературно-художественный фестиваль «Кролевецкие рушники».

Как сообщили УНИАН в управлении культуры и туризма Сумской облгосадминистрации, в рамках фестиваля состоялся ряд художественных акций.

Так, его участники имели возможность встретиться с известными украинскими писателями, поэтами, певцами, народными мастерами из Киева, Винницы, Ивано-Франковска, Донецка, Тернопольской, Сумской областей и стран зарубежья - Молдовы, Беларуси, Грузии, России, Болгарии, Нидерландов, Китая, Германии.

Также состоялись международный песенный конкурс «Мелодии вечности», презентация выставки работ мастеров декоративно-прикладного, изобразительного искусств «Обереги дома, обереги судьбы», караваев – «Хлеб на рушнике», представленных территориальными обществами, предприятиями города, вернисаж художников Украины «Живописным тропами».

Под лозунгом «Салют фестиваль!» прошел концерт ведущих украинских и зарубежных художников искусств, победителей международного конкурса песенного творчества «Мелодии вечности».

Завершился фестиваль в воскресенье гала-концертом при участии лучших мастеров искусств и художественных коллективов «Рушниковая душа Украины».