В Ивано-Франковске почтили память членов ОУН, расстрелянных фашистами

Сегодня общественность Ивано-Франковска почтила память 30 украинских националистов, которые были расстреляны фашистами 17 ноября 1943 года.

Как передает корреспондент УНИАН, возле бронзового памятника расстрелянным членам ОУН священники отслужили панихиду по погибшим. Возле памятника установлены государственные флаги с черными лентами, в почетном карауле стояли ветераны УПА, члены Конгресса украинских националистов. После панихиды состоялось поминальное вече. В своем выступлении председатель Ивано-Франковской областной организации КУН Богдан БОРОВИЧ подчеркнул необходимость помнить историческое прошлое без искажения фактов и быть достойными последователями погибших. По его словам, необходимо сделать все, чтобы Украинское государство стало таким, за которое отдавали жизнь украинцы.

Председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ признал, что в Украине есть много людей, которые не хотят признать настоящих борцов за свободу Украины героями.

Краевед Петр АРСЕНИЧ привел исторические факты этого трагического события. Также были зачитаны воспоминания очевидцев событий, когда 14 ноября 1943 г. немцы устроили облаву во время спектакля в городском театре, а провокатор опознал среди задержанных членов местной организации ОУН; через три дня схваченных наскоро осудили и расстреляли.

Представители общественности города, власти, лидеры политических партий возложили венки и цветы к памятнику Казненным, зажгли свечи.