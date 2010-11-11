Угроза африканской чумы возникла еще на двух краснодарских фермах

В Новопокровском районе Краснодарского края России еще на двух фермах возникла угроза африканской чумы свиней.

Как уточнили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе главного управления МЧС по краю, сотрудники двух ОАО приобрели поголовье свиней в Курганинском районе, где накануне был обнаружен вирус АЧС.

"В связи с выявлением АЧС в Курганинском районе специалистами ветеринарии взят патматериал у купленного поголовья с ферм "За мир" и "Россия" и направлен в Кропоткинскую ветеринарную лабораторию", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Также в ведомстве отметили, что с согласия руководителей указанных ферм животные были уничтожены и захоронены в специальном месте. "До уничтожения поголовье находилось в карантине и не контактировало с остальным поголовьем", - уточнили в пресс-службе.