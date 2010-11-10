Азаров: макропоказатели на 2011 год, уже ясно, будут другими

Макропоказатели экономического развития Украины на 2011 год будут пересмотрены после принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге.

«Макропоказатели, которые были приняты четыре месяца назад, будут пересмотрены. Но сейчас их нет смысла переутверждать, потому что мы ждем принятия Налогового кодекса, который определит доходную часть бюджета. И тогда одновременно мы и пересмотрим макроэкономические показатели, которые, как сейчас уже ясно, будут несколько другими», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство, по предварительным прогнозам Министерства экономики за август т.г., планировало, что рост ВВП в 2011 году составит 4,5%, номинальный ВВП будет составлять 1 трлн. 253 млрд. грн. Инфляция в 2011 году ожидалась на уровне 10-10,8%, дефицит бюджета госсектора (с учетом бездефицитности НАК «Нафтогаз Украины») – 3%.

В то же время, глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО, в свою очередь, заявил, что утверждение основных принципов денежно-кредитной политики на 2011 год станет возможным после принятия Налогового кодекса и Государственного бюджета на следующий год.