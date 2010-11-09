Герман говорит, что непричастна к возбуждению уголовного дела

Заместитель председателя Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН категорически отвергает свою причастность к возбуждению уголовного дела против членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН.

“Как заместитель главы Администрации Президента Украины я никогда не обращалась а Генпрокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела против кого-либо из членов Национального совета”, - отметила она.

А.ГЕРМАН также сказала: “Меня удивляет такая информация, о которой я узнала сегодня из прессы”.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу телеканала ТВі, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в копии постановления Генпрокуратуры, которое имеется в распоряжении ТВі, о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во время заседания, которое состоялось 27 января 2010 года.

“Уголовное дело возбуждено, как отмечается во вступительной части, по обращению Анны ГЕРМАН”, - отмечает пресс-служба ТВі.

В сообщении также говорится, что действия Нацсовета “нанесли существенный вред авторитету государственного органа, а также интересам юридических лиц ООО “Телестудия “Служба информации” и ООО “Телерадиокомпания “Кино-ТВ”.

В пресс-службе отмечают, что “речь идет о телеканалах “НТН” и “Энтер-фильме”, которые принадлежат председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ”.

В сообщении также отмечено, что постановление подписал заместитель генпрокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ, который “на сегодняшний день уже не занимает эту должность”.