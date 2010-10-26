Суд намекнул милиции, что пальцы в рот адвокатам совать не стоит

Подольский районый суд города Киева закрыл административное дело в отношении адвоката Татьяны МОНТЯН по обвинению ее в злостном неповиновении законным требованиям работников милиции.

Как сообщили УНИАН в Винницкой правозащитной группе, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Т.МОНТЯН состава какого-либо административного нарушения.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Т.МОНТЯН заявила о задержании ее и избиении в Подольском райотделе милиции Киева. Т.МОНТЯН задержали после того, как она вступилась за свою клиентку, которую работники милиции, по ее словам, схватили на улице, задержали и избили.

В Главном управлении МВД в Киеве опровергли утверждение Т.МОНТЯН об избиении ее сотрудниками милиции.

По словам начальника Центра по связям с общественностью ГУ МВД в Киеве Владимира ПОЛИЩУКА, Т.МОНТЯН прибыла 21 октября в Подольское райуправление якобы для защиты интересов жительницы Херсона Марины РОДНЕНОК, которая скрывалась от досудебного следствия и в сопровождении милиционеров должна была быть доставлена в Херсон.

Он объяснил, что М.РОДНЕНОК подозревается в подделке документов (незаконно получила кредит в одном из банков Херсона). Уголовное дело в отношении нее возбуждено еще в 2005 году, недавно она была задержана в Киеве. Следователь выписал постановление о принудительной доставке ее в Херсон, и для этого в Киев прибыли два сотрудника милиции, сообщил В.ПОЛИЩУК, добавив, что М.РОДНЕНОК перед выездом в Херсон находилась в Подольском райуправлении милиции.

В райуправление прибыла адвокат МОНТЯН, которая, не имея соответствующего ордера на защиту, утверждала, что является защитником РОДНЕНОК. Она предъявила только свидетельство адвоката, а документ о том, что РОДНЕНОК - ее клиентка, заполнила позже, уже в райуправлении, после инцидента", - утверждал начальник столичного ЦОС. По его словам, Т.МОНТЯН, используя ненормативную лексику, требовала у сотрудников милиции, чтобы ее провели к подзащитной.

"Когда сотрудники херсонской милиции вывели РОДНЕНОК в коридор, началась, как я называю, "представление одного актера". Госпожа Татьяна МОНТЯН начала нарушать определенные процессуальные нормы: бросалась на сотрудников милиции, оказывала им сопротивление, порвала куртку сотруднику херсонской милиции, укусила за палец киевского милиционера", - утверждает В.ПОЛИЩУК.

В отношении Т.МОНТЯН был составлен админпротокол, она находилась в райуправлении около 2 часов, потом была отпущена.