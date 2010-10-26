Умер автор мюзикла «Скрипач на крыше»

Автор либретто мюзикла "Скрипач на крыше" Джозеф Стайн скончался в Нью-Йорке на 99-м году жизни.

Как сообщает РИА «Новости»,по данным супруги драматурга Элизы СТАЙН, ее муж скончался в воскресенье в медицинском центре Манхэттена из-за последствий неудачного падения. Дж.Стайн был госпитализирован с диагнозом "рак предстательной железы".

Премьера "Скрипача на крыше" состоялась на Бродвее в сентябре 1964 года. Всего на бродвейской сцене состоялось более трех тысяч представлений мюзикла, а Дж.Стайн получил за него премию "Тони".

В 1971 году он переделал либретто мюзикла в сценарий для одноименного кинофильма, который получил три "Оскара".