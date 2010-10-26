Азаров едет в Винницкую область

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня посетит Винницкую область с рабочей поездкой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, в ходе поездки глава правительства ознакомится с работой Винницкого завода "Кристалл", который занимается обработкой алмазов и производством ювелирной продукции, и научно-производственного объединения "Форт", выпускающего стрелковое оружие.

Кроме того, Н.АЗАРОВ ознакомится с ходом застройки микрорайона "Подолье" в Виннице и проведет совещание с хозяйственным активом области, после чего даст пресс-конференцию для местных СМИ.