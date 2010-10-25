«Стоп цензуре!» призывает Euronews забраковать Арфуша

Журналистская инициатива "Стоп цензуре!" призывает руководство канала Euronews обратить внимание на кадровую и редакционную политику будущего представительства в Украине, которое, согласно подписанному 21 октября соглашению, должно быть создано на базе Национальной телекомпании Украины.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении движения "Стоп цензуре!".

"Национальная телекомпания, которая находится в собственности государства, полностью контролируется Администрацией Президента Украины и председателем Службы безопасности Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ, который также является владельцем наибольшей в стране телевизионной группы "Интер". После избрания Виктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента руководство телекомпании было сменено в обход Закона "О телевидении и радиовещании", который предусматривает создание наблюдательного совета. Генеральный директор НТКУ Егор БЕНКЕНДОРФ до назначения на эту должность был продюсером группы "Интер", а его заместитель Валид АРФУШ – советником правой руки Президента Анны ГЕРМАН", - говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что именно под руководством этих людей Первый Национальный телеканал радикально изменил редакционную политику. Согласно мониторингу новостей, который проводится проектом Internews Network U-Media, канал стал "рекордсменом" по количеству нарушений профессиональных стандартов.

В заявлении также приводится цитата из интервью В.АРФУША о том, что "Первый Национальный обязательно должен быть провластным… Он всегда будет освещать работу власти, будет доносить лишь позитивную информацию зрителям… должен поддерживать власть, а власть должна знать, что Первый Национальный всегда ее защищает".

"Движение "Стоп цензуре!" считает, что человека с такими взглядами не уместно назначать председателем координационного совета Euronews в Украине, поскольку нет гарантий, что украинская версия Euronews не будет использована для пропаганды и скрытой рекламы власти", - отмечается в заявлении.

По мнению журналистов, компетентность В.АРФУША в телевизионной сфере является сомнительной, поскольку до назначения заместителем генерального директора НТКУ он занимался организацией конкурсов красоты и был издателем бульварного журнала Paparazzi.

Учитывая эти факты, движение "Стоп цензуре!" призывает руководство Euronews выдвинуть перед украинскими партнерами жесткие требования относительно редакционной и кадровой политики, тщательно контролировать процесс создания и последующую работу украинского представительства, отклонить кандидатуру В.АРФУША и требовать назначения на руководящие должности украинского Euronews профессиональных и незаангажированных людей, отобранных путем открытого и прозрачного конкурса.