«Стоп цензуре!» призывает Euronews забраковать Арфуша
Кто будет руководителем канала в Украине
|Валид Арфуш
Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении движения "Стоп цензуре!".
"Национальная телекомпания, которая находится в собственности государства, полностью контролируется Администрацией Президента Украины и председателем Службы безопасности Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ, который также является владельцем наибольшей в стране телевизионной группы "Интер". После избрания Виктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента руководство телекомпании было сменено в обход Закона "О телевидении и радиовещании", который предусматривает создание наблюдательного совета. Генеральный директор НТКУ Егор БЕНКЕНДОРФ до назначения на эту должность был продюсером группы "Интер", а его заместитель Валид АРФУШ – советником правой руки Президента Анны ГЕРМАН", - говорится в заявлении.
Журналисты отмечают, что именно под руководством этих людей Первый Национальный телеканал радикально изменил редакционную политику. Согласно мониторингу новостей, который проводится проектом Internews Network U-Media, канал стал "рекордсменом" по количеству нарушений профессиональных стандартов.
В заявлении также приводится цитата из интервью В.АРФУША о том, что "Первый Национальный обязательно должен быть провластным… Он всегда будет освещать работу власти, будет доносить лишь позитивную информацию зрителям… должен поддерживать власть, а власть должна знать, что Первый Национальный всегда ее защищает".
"Движение "Стоп цензуре!" считает, что человека с такими взглядами не уместно назначать председателем координационного совета Euronews в Украине, поскольку нет гарантий, что украинская версия Euronews не будет использована для пропаганды и скрытой рекламы власти", - отмечается в заявлении.
По мнению журналистов, компетентность В.АРФУША в телевизионной сфере является сомнительной, поскольку до назначения заместителем генерального директора НТКУ он занимался организацией конкурсов красоты и был издателем бульварного журнала Paparazzi.
Учитывая эти факты, движение "Стоп цензуре!" призывает руководство Euronews выдвинуть перед украинскими партнерами жесткие требования относительно редакционной и кадровой политики, тщательно контролировать процесс создания и последующую работу украинского представительства, отклонить кандидатуру В.АРФУША и требовать назначения на руководящие должности украинского Euronews профессиональных и незаангажированных людей, отобранных путем открытого и прозрачного конкурса.