17-летний житель Коростеня задержан за жесткое убийство

В городе Коростень Житомирской области работники милиции задержали 17-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве и ограблении пенсионерки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, 4 октября в Коростене в собственном доме была найдена мертвой с ножевыми ранениями шеи 74-летняя женщина. Во время оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала 17-летнего юношу. Предварительно установлено, что ночью 30 сентября этого года он залез через окно в дом пострадавшей, убил ее и забрал из дома 30 тыс. грн.

По данному факту проводится расследование, решается вопрос об открытии против юноши уголовного дела.