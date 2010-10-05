Азаров взял $2 миллиарда кредита у росийского банка

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) предоставил правительству Украины кредит в размере 2 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей КОСТИН в Москве в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

«Мы много работаем над Украиной, достаточно сказать, что "ВТБ Капитал" предоставил кредит в размере 2 млрд. долл. правительству Украины», - сказал А.КОСТИН.

При этом он не уточнил сроки и условия кредита.

Как сообщал УНИАН, 4 октября министр финансов Российской Федерации Алексей КУДРИН сообщил, что «ВТБ» предоставил украинским предприятиям кредиты в размере 3,5 млрд. долл.

«Россия сама помогает Украине. Например, «ВТБ» банк имеет портфель кредитов украинским предприятиям на 3,5 млрд. долл. Кроме того, еще и имеет небольшой короткий кредит правительству Украины», - сказал А.КУДРИН.

Справка УНИАН. "ВТБ Капитал" - инвестиционный бизнес Группы ВТБ, основанный в апреле 2008 года, является одним из трех стратегических направлений Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным.

За два года "ВТБ Капитал" привлек в российскую экономику свыше 40 млрд. долларов, организовав более 90 сделок на рынке долгового и акционерного капитала.

"ВТБ Капитал" предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. Также одним из ключевых направлений бизнеса "ВТБ Капитал" является управление инвестициями.

"ВТБ Капитал" осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае. Головной офис компании находится в Москве.