Милиция поймала вора, который в девятый раз полез в один и тот же дом

В Кировограде милиция задержала «на горячем» 22-летнего вора, который в девятый раз пришел грабить один и тот же дом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Как выяснилось, грабитель не имел постоянного места жительства после ссоры с родителями. В частном секторе Кировограда он приметил дом, в котором никто не проживал из-за незавершенного ремонта. Хозяева приостановили ремонт из-за нехватки денег, но в домовладении остались инструменты и стройматериалы.

Каждый раз, чтобы попасть внутрь дома, вор вынимал пластиковое окно, а затем аккуратно ставил его на место (ранее мужчина работал на предприятии, которое занималось установкой окон). За два месяца бездомный похитил электроинструменты, евробатареи, цветные металлы из газового оборудования на общую сумму около 30 тыс. грн.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.