Экс-судья Зварич воспрял духом: следователя могут уволить

Генеральная прокуратура может уволить основного следователя по делу экс-судьи Игоря ЗВАРИЧА, пишет газета «Сегодня».

Как отмечает издание, 30 сентября в Оболонском районном суде Киева состоится предварительное слушание дела по обвинению экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом «Сегодня» сообщила бывший пресс-секретарь его адвокатов Татьяна ТУРЧИНА. «Дело будет рассматривать молодой судья Владислав ДЕВЯТКО, и есть надежда, что он проявит принципиальность и объективность», - сказала она.

В Генпрокуратуре считают, что на этапе досудебного следствия вина И.ЗВАРИЧА доказана в полном объеме. Однако газете стало известно, что следователь по особо важным делам Владимир ЖЕРБИЦКИЙ, который фактически раскрыл его преступления и был главным обличителем, выведен своим руководством за штат. «Проще говоря, является реальным кандидатом на увольнение по статье «сокращение штатов» (то есть, если он не согласится на другую работу в ГПУ, то через 2 месяца будет уволен). Формально ЖЕРБИЦКИЙ - в отпуске, его мобильный отключен, но один из коллег-следователей эту информацию подтвердил», – пишет «Сегодня».

Как сообщает газета, этот же источник предположил, что дело И.ЗВАРИЧА в процессе слушания если не развалится, то закончится символическим наказанием: «ЖЕРБИЦКОГО ведь уже несколько месяцев как отстранили от ведения дела ЗВАРИЧА. А новый руководитель следственной группы оказался не таким напористым. И ЗВАРИЧ сразу воспрял духом и сейчас выстраивает сильную линию защиты. Поэтому я не исключаю, что скандальному «колядовальщику», который никого из своих высокопоставленных покровителей не сдал, зачтут в отбытый срок проведенное под следствием в СИЗО время, выпустив на свободу», – цитирует источник газета.

Как сообщалось, уголовное дело против И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года. В СИЗО судья голодал в знак протеста и похудел на 17 кг, а летом 2010 года якобы пытался съесть страницы из обвинительного заключения, с которыми знакомился (предварительно попросив следователей оставить его наедине с материалами дела).