В Ровно отметили годовщину депортации украинцев из Польши

В Ровно отметили 65-годовщину принудительного переселения в Украину украинцев из Холмщины, Подляшья и других их этнических земель, которые после Второй мировой войны отошли Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественные мероприятия состоялись в центре Ровно возле памятника жертвам этих трагических событий. В них приняли участие городской председатель Владимир ХОМКО, его заместитель Галина КУЛЬЧИНСКАЯ, представители областной власти, ветеранских и молодежных организаций украинцев Холмщины и Подляшья.

Участники мероприятия в выступлениях напомнили, что именно 9 сентября 1944 между Польским комитетом национального освобождения (временным правительством Польши и правительством УССР было подписано соглашение о переселении – которое фактически было депортацией – украинцев с их этнических земель. Депортация осуществлялась в течение двух с половиной последующих лет силами польских карательных органов и подразделений Войска Польского.

Жертвы этих трагических событий претерпели унижения как в Польше, так и в Украине. Они фактически потеряли свое имущество, землю и материальные ценности.

Следующим этапом трагедии украинцев в Польше стала операция «Висла», в ходе которой почти 150 000 украинцев силами польских и чешских воинских подразделений из южных районов страны были переселены на территории, которые перед войной были заселены преимущественно немцами.

Как сообщил на митинге председатель «Конгресса украинцев Холмщины и Подляшья» Александр БОРОВИК, его земляки, члены общественных организаций переселенцев, снова будут добиваться законодательного признания их депортированным народом и хотя бы частичного возмещения государством морального и материального ущерба. По его словам, соответствующее обращение от имени Конгресса он пошлет Президенту и Верховной Раде Украины.

Справка УНИАН. Подписанное 9 сентября 1944 в Люблине соглашение между Польским комитетом национального освобождения (ПКНО) и Советом народных комиссаров УССР предусматривало депортацию украинцев с территории Польши в УССР и поляков с УССР в Польшу. Соглашение стало результатом совпадения интересов как ПКНО, заинтересованного в депортации украинцев для решения проблем стабилизации государства и превращения его в мононациональную страну, так и правительства СССР, которое путем депортации планировало «закрыть» украинский вопрос в Польше и ликвидировать один из крупнейших центров украинского освободительного движения.

К тому времени, по разным данным, на украинских этнических землях в Польше оставалось от 546,2 тыс. до 1 млн. украинцев, а на территории западных областей УССР насчитывалось от 885 тыс. до 1 млн. 182 тыс. поляков, которых, по упомянутым договоренностям, переселили в Польшу.