Закрытие 70 скважин Укрнафты принесет государству убытков на 250 млн

Ликвидация 70 скважин «Укрнафты» принесет государству ежегодное недополучение в бюджет 250 млн. грн. рентной платы за добычу нефти и газа. Об этом говорится в обращении профсоюзных организаций работников Ахтырского нефтепромышленного района ОАО «Укрнафта» к руководству государства, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, предписание прокурора Сумской области, которым от ОАО «Укрнафта» требуется принять безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений путем освобождения незаконно занятых земельных участков и прекращения добычи углеводородов на 70 нефтегазодобывающих скважинах, предусматривает физическую ликвидацию этих добывающих скважин.

Как заявляют профсоюзы, это, в свою очередь, повлечет значительное уменьшение объемов добычи нефти и газа, существенное уменьшение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет (ренты, сбора за геологоразведочные работы, платы за пользование недрами, НДС, налога на прибыль, платы за землю), сокращение численности штата нефтегазодобывающего управления «Ахтырканефтегаз» и Ахтырского управления буровых работ. Кроме того, необходимы будут значительные затраты на финансирование мероприятий по ликвидации скважин, возможно возникновение рисков экологического характера, отмечается в сообщении.

При этом сокращению будут подлежать около 190 работников НГДУ «Ахтырканефтегаз» и более 600 работников Ахтырского УБР.

В связи с этим, профсоюзные комитеты обращаются к руководству государства с просьбой не допустить наступления крайне негативных последствий, которые будут иметь место при ликвидации скважин из-за несовершенного земельного законодательства, а также просят решить проблемы, возникающие при оформлении права пользования земельными участками под объектами нефтегазодобычи.

Как подчеркивают профсоюзы, предоставляя лицензию на добычу углеводородов, утверждая программы разработки нефтегазовых месторождений и контролируя их выполнение, государство имеет в виду, что земельные ресурсы в пределах горного отвода используются для этих самых потребностей, ведь использование недр невозможно без использования земли.

В то же время, отмечается в сообщении, действующее законодательство не допускает изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства. По данным профсоюзов, начиная с 2004 г., несмотря на подготовленные согласно требованиям земельного законодательства материалы по отводу земельных участков под размещение скважин, никакого положительного решения Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины не было.

Как следствие, из-за объективной невозможности оформления права пользования землей в установленном законодательством порядке, деятельность структурных подразделений ОАО «Укрнафта» в Сумской области находится под постоянным давлением со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

По данным профсоюзов, только рентных платежей за добычу нефти и газа из этих 70 скважин в течение 2007-2009 гг. и первого полугодия 2010 г. оплачено в бюджет в размере 1,195 млрд. грн., сбора за геологоразведочные работы - свыше 52 млн. грн., платы за пользование недрами - свыше 44 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенной прокуратурой Сумской области проверки соблюдения требований земельного законодательства структурными подразделениями ОАО «Укрнафта» при добыче углеводородов установлено, что ими на территории 3 районов незаконно размещено 70 нефтегазодобывающих скважин и без разрешительных документов используется 99 земельных участков общей площадью 55 га.

В начале августа прокуратура Сумской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении служебных лиц ОАО «Укрнафта» по фактам злоупотребления служебным положением и незаконного использования земель для размещения нефтегазодобывающих скважин.

Как отмечают в прокуратуре, без наличия должным образом зарегистрированных договоров аренды для размещения 74-х нефтегазодобывающих скважин используются более 77 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 21 участок площадью 15 га земель государственной собственности.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.