На Печенежском водохранилище нашли телефон пропавшего журналиста

13:49, 18 августа 2010
Общество
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Работают водолазы

17 августа в 18.00 в лодке, плававшей на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон пропавшего главного редактора харьковской информационной газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, телефон обнаружили люди, отдыхавшие на берегу водохранилища.

С участием работников милиции, кинологов, водолазов проводится обследование прилегающей территории, где была найдена лодка с мобильным телефоном.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ уехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.

 

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