Парк Киевская Русь: путешествие к отправной точке нашей государственности

Проект очень важен, так как отображает культурную самобытность украинского народа и подчеркивает культурное разнообразие Европы, сказал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пьюг...

Дорогу к парку «Киевская Русь» – 34 км по Обуховской трассе, в сторону села Копачев, наверняка уже знают многие киевляне. Мероприятия в парке рекламируются с размахом, вызывают интерес, желание ощутить дух предков, увидеть, как воссоздается Киев времен князя Владимира.

О том, как прошла первая половина фестивального сезона III Международного фестиваля «Парк Киевская Русь», и какие архитектурные сооружения заполнили воссоздаваемую столицу древнего украинского государства за это время, нам рассказал автор проекта Владимир Янченко.

Владимир Владимирович, какие новые постройки времен древнего Киева появились в парке «Киевская Русь» в этом сезоне и что будет сделано еще до конца года?

Образ древнего города Киева до этого никогда не воссоздавался. Мы – пионеры в этом вопросе, нам нужно десять раз отмерить, и то можно ошибиться. Так у нас произошло с контуром киевского Детинца – мы его отсыпали, возвели валы, а затем пришли ученые и сказали: «А валы-то острые, а надо, чтобы были круглые», подтвердив это соответствующими диссертациями. В результате вся полугодовая работа пошла насмарку, пришлось воссоздавать все заново.

По мере продвижения мы понимаем: то, что мы делаем - это площадка для научного исследования истории древнего Киева. Мы тесно работаем с институтом археологии. Большое спасибо Петру Петровичу Толочко, он для нас очень важный научный консультант. Глеб Юрьевич Ивакин - заместитель Толочко. Есть специалист из Санкт-Петербурга – Анатолий Николаевич Кирпичников. Ряд музеев.

На сегодня мы реализуем первый этап строительства. Он включает в себя вертикальную планировку, организацию ландшафта, дорожно-транспортной сети, разбивку кварталов внутри города.

Мы уже практически закончили «приградье», в старину - наиболее бедная часть города, где жили ремесленники и те, кто не имел места внутри города. На этой территории мы заложили несколько домов X-XIII веков. Там же делаем юрты кочевников - одни на земле, другие передвижные – на больших телегах,. Они дают почти полное представление об укладе жизни кочевого народа, с которым русичи тесно контактировали.

Кроме того, заканчивается подготовка к открытию музея средневековой военной техники. Там будут представлены наступательные и оборонительные боевые машины.

В Детинце строим сейчас большой Ярославов двор – это княжеская резиденция, крепость в крепости. Выложили контур, делаем деревянные срубные оборонительные сооружения. Эту часть закончим в текущем году.

Генеральный план сложный, потому что объект, который мы возводим - это средневековый Киев в масштабе 1:1. Есть много противоречий, которые нужно учитывать, начиная с элементарных вещей, таких как мера исчисления. Раньше были сажени, а сегодня – метр, сантиметр и т. д. Поэтому нашим специалистам необходимо понять, как думал архитектор и строитель того времени, и соразмерить с теперешними реалиями – например, чтобы в ворота проехала пожарная машина.

Существует около 10 вариантов реконструкции Десятинной церкви, которые можно показывать, к примеру, с помощью голографических средств.

В эпоху, когда киевляне приняли крещение, в нашей столице все время раздавался колокольный звон. Вы этот момент учитываете?

Это входит в наши планы. У меня есть мечта, в ближайшие пару лет возвести деревянную церковь X-XIII веков. Мы знаем, каким должен быть ее внешний вид, архитектура. Тогда и будет звон! Очень хочу, чтобы у нас был колокол.

Хочу отметить, что все строительство ведется за счет средств нашего фонда. Мы не можем сказать, что у нас неограниченные ресурсы, которые мы можем вкладывать в развитие нашей святыни, поэтому думаем, что делать в первую очередь, что во вторую. Надеемся только на собственные силы, поскольку государство проект не финансирует.

В парке прошла половина фестивального сезона, чем он запомнился вам как автору проекта?

Мы задумали удивить мир самым продолжительным историко-культурным фестивалем. Стараемся держать и качественный уровень. Считаю, что лучшим был фестиваль «Русь XIII века». Запомнилась ночная битва и постановка «Княжий спор», где использовался трюк «горение». Необычным и интересным был каскадерский фестиваль.

Какую фестивальную программу представит «Киевская Русь» в ближайшее время? Какое мероприятие обещает стать самым запоминающимся в уходящем году?

«Русь изначальная» - грандиозное ночное зрелище, которое расскажет о том, как жили, любили, воевали наши предки. Оно будет 22-23 августа, в преддверии Дня независимости. Представьте: ночное небо над Детинцем, горящие костры, факелы, музыка, барабанные ритмы, танцы – завораживающе!

Еще один мега-фестиваль - «Былины древнего Киева IX-XI веков». Он пройдет 28-29 августа. Съедутся клубы исторических реконструкций из Украины, России, Белоруссии, Польши. Мы глубоко окунемся в атмосферу того времени.

На "Былинах древнего Киева" будет презентован костюм князя – эксклюзивная работа, достойная лучших музеев. Над созданием костюма работают молодые талантливые реконструкторы. От создания эскизов до готового изделия понадобилось полгода. Были использованы домотканая ткань, натуральные красители, бобровые меха, натуральный шелк, серебро.

Какие впечатления от пребывании в парке испытывают дети?

Дети просто в восторге! Это главные, бескорыстные ценители нашего труда. У тех детей, которые бывают у нас, эти впечатления останутся в памяти навсегда. Когда они вырастут, будут управлять страной, очень важно, чьи интересы и традиции они будут защищать. Поскольку именно в традициях кроется аутентичность и самоопределение народа. Мы должны идти в Европу со своим лицом, своим «я», чувствовать себя равными среди равных, а не людьми третьего сорта.

В мире любят сильных. Сильных – не физически… Сила заключается и в морали, и в культуре, и в духовности.

У вас побывало много гостей. С кем из них у вас завязалась дружба?

Меня радует то, что всех, кто к нам приходит, объединяет любовь к нашему славному прошлому. Это дает мне силы заниматься развитием парка и дальше, потому что мы создаем отправную точку нашей государственности.

Для меня запоминающимся было знакомство с послом Норвегии. Мы проводили фестиваль «Русь XIII века», он пришел неофициально и сказал: «А вы знаете, что мы родственные народы? Викинги, варяги – наши общие предки». Я говорю: «Конечно, знаем».

Были послы Хорватии, Македонии. Приходили с детьми, говорили: «Как классно!»

Был командир отряда космонавтов из России Юрий Лончаков. По его просьбе Киев сфотографировали из космоса.

Много интересных гостей было на фестивале каскадеров: продюсеры, актеры, режиссеры, каскадеры. Все с большой симпатией и восторгом отнеслись к проекту.

Парк «Киевская Русь» – это бизнес-проект, ориентированный на коммерческий успех?

Это гуманитарный, духовный проект. Но без экономической составляющей он, конечно, тоже не разовьется. На то, чтобы обслуживать, содержать и строить, нужны средства: благотворительные, спонсорские, меценатские, доходы от проведения фестивалей.

Я считаю, что самое главное в нынешнем периоде развития нашего государства – повышение культурного уровня населения.

Вы часто говорите о духе древнего Киева. Как можете объяснить это понятие?

Что такое московский Кремль для россиян или Биг-Бен для англичан? То же самое – древний Киев для украинцев.

Дух древнего Киева – это невидимая связь предков с их потомками, это духовная связь, позволяющая говорить о том, что мы независимый народ, имеем право на аутентичность, имеем право занять достойную нишу среди соседних государств – на должном культурном, идеологическом, образовательном уровне. Хорошо быть потомками Римской империи, но быть потомком империи Киевская Русь – это соизмеримо, не менее почетно и величественно.

Президент Национальной Академии Наук Украины Борис Патон (Украина): «Проект поражает грандиозностью замысла и масштабностью. Уверен, что он способствует распространению знаний и пониманию истории и культуры нашего государства времен Киевской Руси, наглядно свидетельствует о величии и красоте древнего Киева – соперника самого Константинополя».

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пьюг (Франция): «Проект чрезвычайно важен, он отображает культурную самобытность украинского народа и подчеркивает культурное разнообразие Европы».

Академик Академии наук Латвии, профессор А.Цауне (Латвия): «Можно только поздравить украинских коллег, которые взяли на себя ответственность создать такой парк. Этот проект будет иметь резонанс не только в научных кругах, но и в обществе».

Анна Горпинченко