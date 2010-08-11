Житель Николаевской области сорвал джек-пот в 8 миллионов

Традиционный еженедельный прямой эфир розыгрыша «Лото-Забава» 8 августа стал сенсационным – было выиграно 8 млн. грн.

Как сообщил УНИАН лотерейний оператор «М.С.Л.», украинец, сорвавший самый крупный выигрыш в истории «Лото-Забава», купил билет в Николаевской области.

Счастливый обладатель билета стал 77-м миллионером лотереи «Лото-Забава».

По данным «М.С.Л.», это уже четырнадцатый миллионер в этом году и второй мультимиллионер за последние 4 месяца.

* * * «Лото-Забава» – единственная государственная лотерея бинго в Украине. История этой лотереи насчитывает более 10 лет. Первый джек-пот лотереи составлял 100 тыс. грн. Первые победители-миллионеры появились в начале 2000 года. На сегодняшний день в стране уже нет такого областного центра, большого города, в котором бы не выигрывали миллионные джек-поты «Лото-Забава».