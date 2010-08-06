Трое работников погибли на предприятии в Прилуках

В Черниговской области на коммунальном предприятии погибли трое работников.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.

Чрезвычайное происшествие случилось в г. Прилуки в приемном отделении канализационно-насосной станции № 2 КП "Прилукитепловодоснабжение". Во время проведения работ погибли трое работников (1986, 1979 и 1966 гг. рождения). Еще один работник, 1954 года рождения, травмирован. В тяжелом состоянии он доставлен в реанимационное отделение Прилукской центральной городской больницы.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.