Табачник обещает прием документов в вузы по электронной почте

Со следующего года прием документов для вступления в высшие учебные заведения будет осуществляться через электронную почту, и начнется до истечения срока рассмотрения апелляций Украинским центром оценивания качества образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Я думаю, что в будущем году мы подачу заявлений абитуриентами полностью переведем в электронный вид. Электронный способ подачи заявлений снимет много проблем и покончит с очередями. Кроме этого, в следующем году мы начнем прием документов, не ожидая завершения работы апелляционных комиссий Центра независимого оценивания», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр заметил, что, кроме электронной формы регистрации заявлений, документы можно будет подать традиционным способом в приемные комиссии.

«Других больших изменений не будет, потому что хотелось, чтобы правила приема были несколько лет стабильными», – отметил Д.ТАБАЧНИК.