Задержаны напавшие на ювелирный магазин

В Полтавской области задержаны трое человек, ограбивших на миллион гривен ювелирный магазин в городе Лохвица.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным ЦОС, ограбление было совершено утром 31 июля.

Задержанные сообщили, что выбрали магазин спонтанно – увидели, что он не охраняется, а внутри помещения находится только женщина-продавец. Пригрозив женщине холодным оружием, из магазина преступники вынесли более 400 ювелирных украшений на сумму 1 млн. грн.

Как только об ограблении стало известно в милиции, в области началась операция «Перехват». В ходе операции грабители были задержаны. Все трое мужчин - жители Харькова, ранее судимы за кражи и грабежи.

Задержанные объяснили, что в Полтавскую область поехали за маком, однако не нашли его и решили ограбить магазин.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.